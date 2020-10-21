Настольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансирована

Настольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансирована

Mythic Games при поддержке Red Hook Studios объявила о старте Kickstarter-кампании по сбору денежных средств на создание Darkest Dungeon: The Board Game — настольной игры по мотивам мрачной ролевой тактики Darkest Dungeon.

Первые успехи не заставили себя ждать: спустя всего несколько часов после запуска инициативы настольная версия Darkest Dungeon привлекла необходимую для выпуска сумму — $300 тыс.

К моменту написания данного материала сборы превысили $1 млн — разработчики едва успевают публиковать обновления по случаю достижения очередной вехи Kickstarter-кампании.

Завершение сборов намечено на 6 ноября, а озвученные дополнительные цели у Mythic Games уже закончились: своё желание увидеть настольный вариант Darkest Dungeon подкрепило рублём (точнее, долларом) свыше 8 тыс. человек.

Подобно первоисточнику, Darkest Dungeon: The Board Game предложит восстановить фамильный особняк, отправляя несчастных героев в ужасные и полные монстров подземелья. Настольная игра рассчитана на группу вплоть до четырёх человек.

За взнос размером в $115 ($100 с учётом действующей скидки) вкладчики могут рассчитывать на базовый комплект, а $170 ($150) обеспечат пользователей набором с контентом из дополнения The Crimson Court.

Mythic Games планирует начать отправку Darkest Dungeon: The Board Game вкладчикам в октябре 2021 года. Отмечается также, что в рознице игру купить будет нельзя — она будет эксклюзивом Kickstarter.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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