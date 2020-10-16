Xbox Series X получилась значительно более холодной, чем Xbox One X и PlayStation 4

Журналист издания Windows Central Джез Корден (Jez Corden), используя тепловизионную камеру узнал, насколько нагревается Xbox Series X под нагрузкой на примере Monster Hunter: World, а также сравнил её температуры с ноутбуком, PlayStation 4 и Xbox One X.

В прошлом репутация Xbox была подмочена, когда консоли Xbox 360 начали показывать «Красное кольцо смерти» из-за перегрева. Последующие изменения в аппаратном обеспечении устранили проблему, но с тех пор пользователи относятся к температурному режиму консолей Microsoft с большим подозрением.

Неудивительно, что, получив в руки Xbox Series X, журналист захотел проверить её нагрев. Корден запустил Monster Hunter: World с разрешением около 1800p при частоте кадров в районе 55 FPS. Независимо от того, какую часть консоли проверял журналист, показатель температуры не превышал 35 градусов Цельсия.

Xbox Series X в режиме ожидания

В режиме ожидания Xbox Series X работает при температуре около 25 градусов Цельсия (примерно как Amazon Echo, которая стоит позади консоли на фотографии).

Корден отметил, что в Великобритании сейчас «чертовски холодно» — тесты проводились в условиях средней комнатной температуры около 18 градусов Цельсия. Потому в летние месяцы или в более тёплом климате Xbox Series X может нагреваться сильнее.

Razer Blade 17 Pro с запущенной World of Warcraft

Журналист также провёл сравнение с ноутбуком Razer Blade 17 Pro (с видеокартой NVIDIA RTX 2070). Он запустил на нём World of Warcraft на максимальных настройках с трассировкой лучей, от чего температура устройства повысилась до 40 градусов Цельсия.

Xbox One X с запущенной Monster Hunter: World

А Xbox One X (консоль текущего поколения) при запущенной Monster Hunter: World в том же режиме разрешения намного более горячая, чем Xbox Series X. Температура воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий Xbox One X, достигала 56 градусов Цельсия. При этом старая консоль естественно проигрывает по производительности.

PlayStation 4 с запущенной Bloodborne

Похожая ситуация возникла и при сравнении с базовой PlayStation 4. Так, при запуске Bloodborne температура в районе вентиляционных отверстий консоли Sony составляла до 60 градусов Цельсия.

Вердикт однозначный: Xbox Series X — довольно холодная консоль, по крайней мере когда дело касается игр прошлого поколения. Как она покажет себя при работе с новыми проектами, которые имеют трассировку лучей и высокое разрешение, узнаем позже.

Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября.



