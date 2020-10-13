Видео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series X

Вчера закончилось действие эмбарго на публикацию превью-материалов по версии Yakuza: Like a Dragon для Xbox Series X, и в Сети появилось множество видео с демонстрацией игры.

Сотрудники изданий также поделились своими впечатлениями от Yakuza: Like a Dragon на Xbox Series X. По мнению репортёров, в качестве одного из стартовых проектов новой консоли Microsoft игра выглядит достойно, но не более.

«Загрузки действительно быстрые, некоторые текстуры и детализация на высоте (например, у главных героев), мир выглядит очень чисто, а всё работает плавно. Но это далеко не первая игра, которую я покажу своим друзьям после покупки консоли за $500», — поделился редактор IGN Райан Маккеффри (Ryan McCaffrey).

Вторит коллеге и редактор VG247 Алекс Дональдсон (Alex Donaldson). По его мнению, Yakuza: Like a Dragon «выглядит нормально и даже хорошо», но признаки проекта переходного периода прослеживаются явно.

Вопреки появившейся недавно на сайте Microsoft Store информации, свыше 60 кадров/с версия Yakuza: Like a Dragon для Xbox Series X, судя по всему, на данном этапе не поддерживает.

По словам редактора GameSpot Майкла Хайэма (Michael Higham), на Xbox Series X игра предлагает три режима: разрешение (4K, но 30 кадров/с), производительность (повышенная частота кадров в ущерб графике) и стандарт (баланс).

Yakuza: Like a Dragon поступит в продажу 10 ноября для PC (Steam, Windows 10), PS4, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. Версия для PS5 доберётся до прилавков гораздо позже — лишь 2 марта 2021 года.



