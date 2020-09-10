Yakuza: Like a Dragon выйдет 10 ноября на Xbox Series X и S — дата релиза остальных версий оказалась под вопросом

Портал Gematsu со ссылкой на новый пресс-релиз Sega сообщил, что японское издательство подтвердило дату выхода Yakuza: Like a Dragon на Xbox Series X и Xbox Series S — 10 ноября текущего года.

Ранее Sega уже заявляла о своих намерениях выпустить Yakuza: Like a Dragon одновременно с консолью следующего поколения Microsoft (их, как выяснилось, будет две), поэтому анонс сюрпризом не стал.

Примечательно другое: буквально две недели назад Sega подтвердила, что версии Yakuza: Like a Dragon для PC (Steam, Windows 10), PlayStation 4 и Xbox One поступят в продажу 13 ноября, то есть тремя днями позже, чем на Xbox Series X и Series S.

«Yakuza: Like a Dragon также выйдет на Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 и PlayStation 5. Пожалуйста, ближайшие недели следите за новостями о релизе [игры] на всех платформах», — гласит сегодняшнее сообщение Sega.

На вопрос журналиста Gematsu, означает ли это, что Yakuza: Like a Dragon всё-таки выйдет 13 ноября на PC, PS4 и Xbox One, представитель Sega не ответил, а сослался на приведённую выше цитату.

Yakuza: Like a Dragon будет поддерживать технологию Smart Delivery, то есть у версий проекта для двух разных поколений Xbox должен быть единый идентификатор товарной позиции (SKU), что само собой подразумевает одновременный релиз.

У издания Yakuza: Like a Dragon для PlayStation 5 даты выхода нет вообще. Это связано с тем, что Sony до сих пор не объявила, когда именно её новая консоль поступит в продажу. Таким образом, выпуск игры на PS5 ожидается «позже», чем на других системах.



