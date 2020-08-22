Отель, буря, суицид: приключение The Suicide of Rachel Foster выйдет на консолях 26 августа

Отель, буря, суицид: приключение The Suicide of Rachel Foster выйдет на консолях 26 августа

Компания Daedalic Entertainment и студия ONE-O-ONE Games объявили о том, что мистического приключение The Suicide of Rachel Foster выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 26 августа. Ранее, 19 февраля 2020 года, игра поступила в продажу на ПК.

Действие The Suicide of Rachel Foster разворачивается в 1993 году в округе Льюис-Энд-Кларк, Монтана, США. Главной героиней игры является Николь, которая возвращается в родные края, чтобы исполнить последнюю волю своей матери — продать отель и поговорить с родственниками Рэйчел, девушки, покончившей с собой десять лет назад.

Дело в том, что десять лет назад Рэйчел забеременела от отца Николь, Леонарда, но не выдержала стресса и совершила суицид. Волею судьбы главная героиня вынуждена переждать бурю в стенах огромного отеля вместе со своим помощником Ирвингом. Вместе они приступают к расследованию происшествия, случившегося десятилетие назад. И оно оказалось более запутанным, чем думают местные жители.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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