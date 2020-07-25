Впечатляющий трейлер кампании CrossfireX от Remedy работал на ПК, а не на Xbox Series X

Во время мероприятия Microsoft Xbox Games Showcase студия Remedy Entertainment вместе с Smilegate представила новый впечатляющий трейлер на движке, демонстрирующий нарезку сюжетных сцен и игрового процесса однопользовательской кампании CrossfireX. Как сообщают специалисты «Цифровой фабрики» Eurogamer, этот трейлер был запущен на ПК, а не на Xbox Series X.

Наряду с видеозаписью отрывка однопользовательской кампании Halo Infinite, трейлер CrossfireX был одним из лучших и наиболее впечатляющих демонстраций игрового процесса во время трансляции. При этом, как и в случае с Halo: Infinite, этот трейлер работал не на новой консоли Microsoft . Вместо этого кадры CrossfireX были созданы на ПК (интересно, что версия для ПК не заявлена и может вовсе не появиться).

При этом Ричард Лидбеттер (Richard Leadbetter) из Eurogamer написал: «Игра сможет предложить на Xbox One X частоту в 60 кадров в секунду — я говорил об этом с командой Remedy прошлой ночью. Трейлер визуализировался на ПК, так что это не Xbox Series X. Но, знаете ли, если они добьются 60 кадров/с даже на Xbox One X, я с большим интересом хотел бы увидеть, как игра покажет себя на Xbox Series X».

Довольно странно, что второй самый впечатляющий трейлер на движке из трансляции Microsoft тоже исполнялся на ПК. Мало того: известно, что и ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 был концептуальным трейлером, который не отражает качество финальной игры. Таким образом, версия для ПК может приблизиться к этому уровню графики, а вот сможет ли Xbox Series X показать ту же картинку — не ясно.

Наконец, стоит отметить, что единственной платформой, которая сможет запускать ужастик Medium с частотой 60 кадров/с, тоже будет ПК. Undead Labs объявили, что Medium будет работать в 4K/30p на Xbox Series X в «кинематографических» целях. Будем надеяться, что на ПК команда не заблокирует частоту кадров. Тем не менее, поскольку этот проект создётся на движке Unreal Engine 4, игроки на ПК смогут разблокировать частоту через файлы конфигурации.

CrossfireX — это версия многопользовательского компьютерного шутера для консолей Xbox, которая также предложит сюжетную кампанию, посвящённую глобальному конфликту между двумя самыми грозными частными военными группировками в мире — «Глобальным риском» и «Чёрным списком». Одиночная игра призвана познакомить игроков с миром Crossfire через серию увлекательных историй, рассказанных от имени представителей обеих сторон конфликта.



