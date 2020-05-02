Игру про коронавирус заблокировали в китайском Steam из-за политики

Чтобы выиграть в игре Coronavirus Attack, игроки должны помешать «эгоистичным зомби» сбежать из страны, зараженной вирусом. Пользователи сообщили, что в игре используется та же цветовая схема, что и в китайском флаге, а вместо звездочек — вирусоподобная анимация. В результате игру буквально завалили негативными отзывами.

«Вирус эгоистичных зомби распространился по стране. Носители вируса пытаются покинуть ее, и ваша цель — не дать эгоистичным зомби-вирусоносцам сбежать и заразить весь мир», сказано в описании самой игры на ее страничке в Steam. В пользу политических аллюзий также говорит и то, что среди достижений в игре есть «Освободить Гонконг» и «Тайвань — это не Китай ».

Создатель игры, MythZ, рассказал новостному сайту Abacus, что разработал проект в знак протеста против правительства Китая. Он заявил, что недоволен тем, как власти справились с пандемией.

Некоторые пользователи Steam требуют, чтобы игра, которая остается доступной в других странах, была удалена с платформы по всему миру. Кстати, Coronavirus Attack — не первая игра в Steam, заблокированная в Китае. Популярная игра-симулятор Plague Inc. Также была помещена в черный список в марте, когда ситуация с Covid-19 резко ухудшилась.



