NPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series X

Продажи видеоигр в Соединённых Штатах Америки продолжают падать. То же происходит и с консолями. Аналитическая фирма NPD Group выпустила отчёт за февраль, в котором говорится, что Nintendo Switch превзошла по продажам своих конкурентов, но это не помогло общим продажам консолей выйти в плюс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо того, что в феврале Nintendo Switch стала самой популярной консолью, она также является самой продаваемой платформой за 2020 год. Но в целом у поклонников игр в США было мало причин отправляться в магазин за новой системой. Новых значимых релизов нет, и это отсутствие контента негативно сказывается на продажи всех консолей, в том числе Xbox One и PlayStation 4. Кроме того, геймеры ждут PlayStation 5 и Xbox Series X.

Общие траты потребителей на консоли в феврале 2020 года упали на 34 % по сравнению с прошлым годом и составили $183 миллиона. Выручка с продажи систем за прошедшие два месяца составила $312 миллионов, что на 35 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Со стороны аксессуаров самым продаваемым продуктом вновь стал контроллер Xbox Elite Series 2 стоимостью $180. По продажам он удерживает лидерство в США уже четвёртый месяц подряд. Тем не менее, общая тенденция у аксессуаров всё та же, что и в других категориях — интерес покупателей падает. За февраль 2020 года общая выручка от реализации аксессуаров и карт пополнений составила $265 миллионов — сокращение на 14 % по сравнению с прошлым годом. За прошедшие два месяца траты пользователей на соответствующую категорию продуктов составили $500 миллионов, что на 13 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



