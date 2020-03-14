NPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series X

NPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series X

Продажи видеоигр в Соединённых Штатах Америки продолжают падать. То же происходит и с консолями. Аналитическая фирма NPD Group выпустила отчёт за февраль, в котором говорится, что Nintendo Switch превзошла по продажам своих конкурентов, но это не помогло общим продажам консолей выйти в плюс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо того, что в феврале Nintendo Switch стала самой популярной консолью, она также является самой продаваемой платформой за 2020 год. Но в целом у поклонников игр в США было мало причин отправляться в магазин за новой системой. Новых значимых релизов нет, и это отсутствие контента негативно сказывается на продажи всех консолей, в том числе Xbox One и PlayStation 4. Кроме того, геймеры ждут PlayStation 5 и Xbox Series X.

Общие траты потребителей на консоли в феврале 2020 года упали на 34 % по сравнению с прошлым годом и составили $183 миллиона. Выручка с продажи систем за прошедшие два месяца составила $312 миллионов, что на 35 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

NPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series X

Со стороны аксессуаров самым продаваемым продуктом вновь стал контроллер Xbox Elite Series 2 стоимостью $180. По продажам он удерживает лидерство в США уже четвёртый месяц подряд. Тем не менее, общая тенденция у аксессуаров всё та же, что и в других категориях — интерес покупателей падает. За февраль 2020 года общая выручка от реализации аксессуаров и карт пополнений составила $265 миллионов — сокращение на 14 % по сравнению с прошлым годом. За прошедшие два месяца траты пользователей на соответствующую категорию продуктов составили $500 миллионов, что на 13 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Редчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказалсяРедчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказался
Консоль Microsoft Xbox Series X получит специализированный аудиопроцессорКонсоль Microsoft Xbox Series X получит специализированный аудиопроцессор
NPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series XNPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series X
В Minecraft построили библиотеку зацензуренных текстов со всего мираВ Minecraft построили библиотеку зацензуренных текстов со всего мира
Блок рекламы


Похожие новости
Консоль Microsoft Xbox Series X получит специализированный аудиопроцессорКонсоль Microsoft Xbox Series X получит специализированный аудиопроцессор
Редчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказалсяРедчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказался
Microsoft Xbox Series X сможет возобновлять игры с паузы даже после перезагрузкиMicrosoft Xbox Series X сможет возобновлять игры с паузы даже после перезагрузки
12 Тфлопс, SSD, трассировка лучей: Microsoft раскрыла некоторые особенности консоли Xbox Series X12 Тфлопс, SSD, трассировка лучей: Microsoft раскрыла некоторые особенности консоли Xbox Series X
В Xbox Series X будет выделенный аппаратный ускоритель звука. Подробности — на GDC 2020 через месяцВ Xbox Series X будет выделенный аппаратный ускоритель звука. Подробности — на GDC 2020 через месяц
NPD Group: Xbox Elite Controller Series 2 — один из самых продаваемых игровых аксессуаров в СШАNPD Group: Xbox Elite Controller Series 2 — один из самых продаваемых игровых аксессуаров в США
Возможно, Xbox Series X будет иметь порт для накопителей CFExpressВозможно, Xbox Series X будет иметь порт для накопителей CFExpress
Nintendo не считает PS5 и Xbox Series X конкурентами SwitchNintendo не считает PS5 и Xbox Series X конкурентами Switch
Выходит новая версия консоли Nintendo SwitchВыходит новая версия консоли Nintendo Switch
Samsung убеждает Microsoft наделить Xbox поддержкой сверхширокоформатных мониторовSamsung убеждает Microsoft наделить Xbox поддержкой сверхширокоформатных мониторов
Последние новости
Подгружаем последние новости