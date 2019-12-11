Анонсирована новая часть игровой серии BioShock

Анонсирована новая часть игровой серии BioShock

Компания 2K Games анонсировала новую часть знаменитой игровой серии BioShock (последняя из существующих игр серии — BioShock Infinite — была выпущена весной 2013 года), сообщив о создании новой студии — Cloud Chamber, которая как раз и ответственна за разработку новой игры. Указывается, что Cloud Chamber имеет офисы в Калифорнии и Монреале и будет возглавлена Келли Гилмор (Kelley Gilmore), в прошлом работавшей над Civilization и XCOM.

Кроме Гилмор, над новым BioShock работают такие ветераны серии, как Хоги де ла Плант (Hoagy de la Plante), Скотт Синклэр (Scott Sinclair) и Джонатан Пеллинг (Jonathan Pelling). Одно из не указанных имен — Кен Левин (Ken Levine), который сейчас занимается разработкой нового тайтла в студии Ghost Story Games и, вероятно, не будет задействован в работе над новой частью BioShock.

В интервью изданию GamesRadar Гилмор отметила, что уникальные среды BioShok — например, подводный город Восторг или же летающий в небе город Колумбия — «невероятно важны для геймплея». При этом она добавила, что имеется много «креативных направлений для исследования», что может указывать на то, что разработчики найдут новый сеттинг для следующей части серии.

Объявление 2K Games указывает, что новый BioShock будет разрабатываться в течение «следующих нескольких лет», так что, вероятно, новая часть знаменитой серии выйдет через относительно большое количество времени после релиза игровых консолей следующего поколения (например, Sony планирует выпустить PlayStation нового поколения уже через год).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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