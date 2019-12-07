Версии новой Xbox будут отличаться объёмом оперативной памяти

Давно сообщается, что Xbox Scarlett выйдет в двух вариантах — более мощная первоклассная система носит кодовое имя Anaconda, а более массовый вариант — название Lockhart. Информатор Джейсон Шрайер (Jason Schreier) недавно предоставил немного больше информации о Lockhart в последнем эпизоде ??подкаста Kotaku Splitscreen. По его словам, создатели игр для Scarlett не в восторге от Lockhart, которая, как говорят, получила значительно меньше оперативной памяти, чем более мощная модель Anaconda.

«Я слышал некоторый скептицизм от сторонних разработчиков, которые говорят что-то вроде того: „Во-первых, создавать игры для нескольких аппаратных систем — это головная боль. Во-вторых, это будет нам мешать, потому что Microsoft требует выпускать игры для этой малопроизводительной консоли, графическая мощь которой близка к PS4 Pro“. Стоит отметить, что Lockhart получит высокопроизводительный процессор, твердотельный накопитель и другие ключевые функции следующего поколения, поэтому сравнивать систему напрямую с PS4 Pro неверно.

Но так разработчики обрисовали мне проблему. …Думаю, что Lockhart получит значительно меньше оперативной памяти, но довольно производительный процессор имеет большое значение, особенно когда речь идёт о частоте кадров. SSD имеет также играет громадную роль, когда дело касается времени загрузки. Думаю, что разработчики под эту систему будут снижать качество текстур и жертвовать разрешением, но не частотой кадров», — отметил господин Шрайер.

Также Джейсон Шрайер добавил, что Sony PlayStation 5 и высококлассная версия Microsoft Xbox Scarlett, Anaconda, по производительности будут превосходить такие видеокарты, как GeForce RTX 2080. Это утверждение выглядит сомнительно — разве что речь идёт о производительности в области ускорения трассировки лучей за счёт увеличения числа соответствующих аппаратных блоков.



