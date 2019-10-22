Беспроводной контроллер Google Stadia будет проводным

Беспроводной контроллер Google Stadia будет проводным

Возможность играть в игры с графикой уровня консолей и геймерских десктопов практически на любом устройстве — главное ожидание, следовавшее из всех анонсов Stadia. Причем для этого необходимо будет лишь приобрести контроллер, который самостоятельно связывается с сервером платформы по Wi-Fi, а на целевом гаджете с экраном (смартфоне, ноутбуке, планшете) потребуется только наличие Bluetooth для первоначальной синхронизации. Однако последний промо-ролик Google содержал пояснение: такая легкость подключения первое время будет доступна только обладателям приставки-донгла к телевизору. Тем, у кого нет Chromecast Ultra, придется соединять гаджеты с помощью кабеля.

Интернет-издание The Verge обратилось за комментариями к представителям Google и в компании подобное решение объяснили достаточно просто. Как минимум, на момент релиза платформы Stadia разработчики хотят быть уверенными в идеальной работоспособности сервиса хотя бы в одном из его вариантов использования. Использование стриминга игр на телевизор подразумевает конкуренцию с рынком консолей, покупатель которых давно привык к тому, что он находится далеко от экрана и его не связывают с ним или приставкой никакие кабели. В свою очередь, обладатели портативных устройств всегда держат их рядом и проводное подключение не будет для них существенной проблемой. Единственный минус подобной ситуации — невозможность игры во время зарядки смартфона или планшета.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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