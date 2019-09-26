Civilization VI анонсирована для PS4 и Xbox One

Civilization VI анонсирована для PS4 и Xbox One

Как передает The Verge, Sid Meier's Civilization VI, впервые выпущенная в 2016 году, для ПК, выйдет на консоли PlayStation 4 и Xbox One — уже 22 ноября текущего года. Ранее же шестую часть знаменитой игровой серии портировали на iPad (в 2017 году; в 2018-м же появилась версия в целом для iOS) и на Nintendo Switch (в 2018 году).

Портированием Civilization VI на PS4 и Xbox One занимается компания Aspyr Media (она же занималась и портами игры на iOS и Switch). Отмечается, что дополнения Rise and Fall и Gathering Storm будут доступны для обеих платформ вместе с выходом игры.

Базовая версия Civilization VI будет стоить 59,99 доллара; дополнения же будут продавать вместе по цене $49,99.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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