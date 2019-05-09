Tencent закрыла PUBG Mobile в Китае. Игру заменили патриотическим шутером

Китайский издатель Tencent закрыл мобильную версию PUBG в Китае, пишет Financial Times. После недавнего обновления, на смартфонах игроков появилась уже другая игра — патриотическая Game for Peace, пишут AIN.UA .

PUBG Mobile закрыли, несмотря на большую аудиторию — по некоторым оценкам, в Китае у игры насчитывалось около 70 млн активных пользователей. Однако Tencent не смогла получить разрешение на внедрение микротранзакций. В результате, издатель не получал денег. Ориентировочные потери — до $1,48 млрд.

Причина неудач проекта — строгость местного регулятора, SAPP (Государственного управления по печати и публикациям). В последние годы ведомство ужесточает контроль за видеоиграми c элементами насилия и теми, что вызывают привыкание. Tencent, которая уже закрыла одну игру из-за конфликта на этой почве, пошла на сделку.

Игра Game for Peace, которая пришла на смену PUBG Mobile, выполнена в патриотической тематике. Механика прежняя: это многопользовательский шутер на выживание. Но он менее жесток — герои не истекают кровью. Сюжет вращается вокруг борьбы с терроризмом от лица китайских ВВС. В целом, изменился только общий нарратив, а персонажи и локации практически идентичны, пишут первые обзорщики. Также доступен перенос аккаунта из PUBG Mobile.

Обложка Game for Peace

Проект получил разрешение со стороны регулятора на внедрение встроенных покупок. В Game for Peace также работает система для борьбы с игровой зависимостью, отмечает DTF. Пользователи в возрасте от 16 до 18 лет не могут играть больше 2 часов в день.

Как пишет The Verge, причина закрытия PUBG Mobile может относиться и к геополитике. Проект разрабатывает южнокорейская студия Bluehole, а между Южной Кореей и Китаем напряженные отношения. В ответ на установку американской противоракетной системы THAAD на границе с Северной Кореей, китайское правительство запустило бойкот товаров и услуг из Южной Кореи.

PUBG Mobile продолжит работу на международном рынке.