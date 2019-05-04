Разработчик: PS5 и Xbox Scarlett будут мощнее Google Stadia
В рамках мероприятия GDC 2019 была представлена платформа Stadia, а также её спецификации и характеристики. Учитывая скорое появление консолей нового поколения, было бы любопытно узнать, что думают разработчики о проекте Google.
Своим мнением об этом поделился вице-президент 3D Realms Фредерик Шрайбер (Frederik Schreiber). По его мнению, PS5 и Xbox Scarlett получат «намного больше возможностей» по сравнению с тем, что предлагает платформа Stadia при запуске. Разработчик ожидает увеличения уровня доступности новых устройств для инсайдеров. Он отмечает, что для каждого поколения среда разработки приближается к компьютерным стандартам. Консоли нового поколения станут мощнее, а процесс их разработки упростится. Нынешнее поколение консолей уже достаточно производительно, но за время его существования процессоры, память и графические ускорители стали более совершенными. За счёт этого разработчики получают больше возможностей при создании консолей следующего поколения.
Касательно Google Stadia господин Шрайбер заявил о том, что на данный момент не считает платформу актуальной. По его мнению, будущие консоли PS5 и Xbox Scarlett будут значительно эффективнее и производительнее.
Напомним, компания Sony уже раскрыла некоторые подробности касательно PS5. Стало известно о том, что устройство будет оснащаться твердотельным накопителем, получит архитектуру AMD и будет поддерживать разрешение формата 8К. Что касается нового творения от Microsoft, то официальные данные, вероятно, могут быть объявлены на выставке E3 2019.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Игры
02.05.2019 19:55