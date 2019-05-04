Разработчик: PS5 и Xbox Scarlett будут мощнее Google Stadia

В рамках мероприятия GDC 2019 была представлена платформа Stadia, а также её спецификации и характеристики. Учитывая скорое появление консолей нового поколения, было бы любопытно узнать, что думают разработчики о проекте Google .

Своим мнением об этом поделился вице-президент 3D Realms Фредерик Шрайбер (Frederik Schreiber). По его мнению, PS5 и Xbox Scarlett получат «намного больше возможностей» по сравнению с тем, что предлагает платформа Stadia при запуске. Разработчик ожидает увеличения уровня доступности новых устройств для инсайдеров. Он отмечает, что для каждого поколения среда разработки приближается к компьютерным стандартам. Консоли нового поколения станут мощнее, а процесс их разработки упростится. Нынешнее поколение консолей уже достаточно производительно, но за время его существования процессоры, память и графические ускорители стали более совершенными. За счёт этого разработчики получают больше возможностей при создании консолей следующего поколения.

Касательно Google Stadia господин Шрайбер заявил о том, что на данный момент не считает платформу актуальной. По его мнению, будущие консоли PS5 и Xbox Scarlett будут значительно эффективнее и производительнее.

Напомним, компания Sony уже раскрыла некоторые подробности касательно PS5. Стало известно о том, что устройство будет оснащаться твердотельным накопителем, получит архитектуру AMD и будет поддерживать разрешение формата 8К. Что касается нового творения от Microsoft , то официальные данные, вероятно, могут быть объявлены на выставке E3 2019.



