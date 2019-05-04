Разработчик: PS5 и Xbox Scarlett будут мощнее Google Stadia

Разработчик: PS5 и Xbox Scarlett будут мощнее Google Stadia

В рамках мероприятия GDC 2019 была представлена платформа Stadia, а также её спецификации и характеристики. Учитывая скорое появление консолей нового поколения, было бы любопытно узнать, что думают разработчики о проекте Google.

Своим мнением об этом поделился вице-президент 3D Realms Фредерик Шрайбер (Frederik Schreiber). По его мнению, PS5 и Xbox Scarlett получат «намного больше возможностей» по сравнению с тем, что предлагает платформа Stadia при запуске. Разработчик ожидает увеличения уровня доступности новых устройств для инсайдеров. Он отмечает, что для каждого поколения среда разработки приближается к компьютерным стандартам. Консоли нового поколения станут мощнее, а процесс их разработки упростится. Нынешнее поколение консолей уже достаточно производительно, но за время его существования процессоры, память и графические ускорители стали более совершенными. За счёт этого разработчики получают больше возможностей при создании консолей следующего поколения.

Касательно Google Stadia господин Шрайбер заявил о том, что на данный момент не считает платформу актуальной. По его мнению, будущие консоли PS5 и Xbox Scarlett будут значительно эффективнее и производительнее.

Напомним, компания Sony уже раскрыла некоторые подробности касательно PS5. Стало известно о том, что устройство будет оснащаться твердотельным накопителем, получит архитектуру AMD и будет поддерживать разрешение формата 8К. Что касается нового творения от Microsoft, то официальные данные, вероятно, могут быть объявлены на выставке E3 2019.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Игры

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/сGoogle Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/с
Эволюция игровых консолей Nintendo: видеоЭволюция игровых консолей Nintendo: видео
Valve представила VR-шлем Index по цене €1079 за полный комплектValve представила VR-шлем Index по цене €1079 за полный комплект
В AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенноеВ AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенное
К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4
Блок рекламы


Похожие новости
Google Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/сGoogle Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/с
Xbox One S All Digital: Microsoft готовит консоль без привода Blu-rayXbox One S All Digital: Microsoft готовит консоль без привода Blu-ray
Слухи: Xbox One S All-Digital без дисковода поступит в продажу 7 маяСлухи: Xbox One S All-Digital без дисковода поступит в продажу 7 мая
Google представила сервис игрового стриминга StadiaGoogle представила сервис игрового стриминга Stadia
GDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом годуGDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом году
Google покажет 19 марта игровой сервис Project StreamGoogle покажет 19 марта игровой сервис Project Stream
Первые изображения геймпада GoogleПервые изображения геймпада Google
Ошибка разработчиков сделала новичков терминаторамиОшибка разработчиков сделала новичков терминаторами
Xbox One без дисковода выйдет уже этой веснойXbox One без дисковода выйдет уже этой весной
Google может представить 19 марта свою игровую консольGoogle может представить 19 марта свою игровую консоль
Последние новости
Подгружаем последние новости