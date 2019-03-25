Слухи: Xbox One S All-Digital без дисковода поступит в продажу 7 мая

Слухи: Xbox One S All-Digital без дисковода поступит в продажу 7 мая

Портал Windows Central предоставил первые изображения и предполагаемую дату запуска модели Xbox One без дисковода, Xbox One S All-Digital.

Согласно инсайдерским данным, Xbox One S All-Digital поступит в продажу 7 мая 2019 года во всём мире. Дизайн консоли практически идентичен Xbox One S, но без дисковода и кнопки извлечения диска. Снимки продукта также указывают на то, что система будет поставляться с жёстким диском на 1 Тбайт и Forza Horizon 3, Sea of Thieves и Minecraft в комплекте.

Слухи: Xbox One S All-Digital без дисковода поступит в продажу 7 мая

Xbox One S All-Digital будет стоить меньше всех текущих моделей Xbox One. Точная стоимость не объявлена, но предполагается, что она не превысит $200. Консоль не заменит обычную Xbox One S, а просто станет дополнительным вариантом. Microsoft пока не готова полностью отказаться от дисков.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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