Google покажет 19 марта игровой сервис Project Stream

На следующей неделе, на ежегодной конференции Game Developers Conference, компания Google представит своё видение игр будущего. Мероприятие будет проходить с 18 по 23 марта. А 19 марта производитель анонсирует игровой потоковый сервис, под названием Project Stream. В подтверждение этому в сети появилось короткое видео, соответствующее игровой тематике.

геймпад Google

Играть в видеоигру в Project Stream так же просто, как открыть новую вкладку в Chrome и перейти на страницу Projectstream.#google#.com. Для игры пользователям не потребуется высокопроизводительного оборудования, Project Stream позволяет использовать любой компьютер, который у вас имеется.

На этой неделе в сети появились изображения геймпада Google, предположительно разработанного для нового игрового сервиса, что указывает на то, что мы как никогда близки к важному моменту. Помимо этого, Google сообщила, что наняла Джейд Рэймонд, бывшего продюсера первых игр серии Assassin’s Creed. Рэймонд совсем недавно покинула EA и теперь назначена вице-президентом компании Google. Предполагается, что именно она и займется Project Stream. Официальное назначение на должность, скорее всего, состоится 19 марта на мероприятии GDC.


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