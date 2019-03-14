Google покажет 19 марта игровой сервис Project Stream

На следующей неделе, на ежегодной конференции Game Developers Conference, компания Google представит своё видение игр будущего. Мероприятие будет проходить с 18 по 23 марта. А 19 марта производитель анонсирует игровой потоковый сервис, под названием Project Stream. В подтверждение этому в сети появилось короткое видео, соответствующее игровой тематике.

Играть в видеоигру в Project Stream так же просто, как открыть новую вкладку в Chrome и перейти на страницу Projectstream.#google#.com. Для игры пользователям не потребуется высокопроизводительного оборудования, Project Stream позволяет использовать любой компьютер, который у вас имеется.