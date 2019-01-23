Xbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучей

Xbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучей

На выставке CES 2019 было официально объявлено, что игровая консоль Xbox следующего поколения будет построена на платформе AMD. После этого в Сети стало появляться всё больше слухов о будущей новинке. Очередные слухи приписывают грядущей Xbox поддержку трассировки лучей в реальном времени, а также раскрывают новые подробности о «железной» составляющей будущей консоли.

Один из пользователей форума ResetEra с псевдонимом hmqq подтвердил, что часть информации в последних слухах является правдой. Данный пользователь является весьма надёжным источником утечек, по мнению WCCFTech. Как бы то ни было, по его словам, новая консоль получит полузаказную однокристальную платформу AMD с кодовым названием Anubis. Она будет включать восемь ядер Zen 2 с поддержкой работы на 16 потоков, а также графический процессор Navi с производительностью более 12 Тфлопс.

Xbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучей

Также сообщается, что следующая Xbox получит 16 Гбайт памяти GDDR6, которая, судя по всему, будет одновременно исполнять роль и оперативной, и видеопамяти. В качестве хранилища информации будет выступать твердотельный накопитель с интерфейсом NVMe ёмкостью 1 Тбайт и скоростью работы выше 1 Гбайт/с.

Xbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучей

Что касается поддержки трассировки лучей в реальном времени, то она будет реализована посредством DirectX Raytracing. Это означает, что в консоли должно быть аппаратное ускорение трассировки лучей. Как именно это будет реализовано, пока что не ясно, но скорее всего AMD сделает некий аналог RT-ядер NVIDIA. Кроме того, слухи указывают на поддержку технологий, так или иначе связанных с искусственным интеллектом. Возможно, речь о сглаживании с ИИ посредством DirectML.

Xbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучей

В конце хотелось бы отметить, что по данным источника, некоторые официальные подробности о консолях нового поколения мы узнаем во время конференции GDC 2019, которая пройдёт уже в марте текущего года. Также источник сообщается, что после данного мероприятия Microsoft начнёт распространять комплекты для разработчиков.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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