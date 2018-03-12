Мобильная игра «Westworld» открыта для предварительной регистрации

Мобильная игра «Westworld» открыта для предварительной регистрации

Warner Brothers Interactive Entertainment анонсировала предварительную регистрацию для мобильной игры, которая будет выпущена в этом году на Android и iOS.

Игра уже в работе, и сегодняшнее объявление проливает свет на сюжет и время.

Warner Brothers будет работать с производителями и писателями Westworld по игре, которая призвана «дополнять глубину игрі»,- говорится в заявлении WB.

В игре вы начнете работу как стажер, который получит доступ к моделированию тренировок в парке Delos Park (DPTS).

По ходу игры игрок сможет овладеть всеми аспектами разных «операций» парка Westworld.

Основываясь на представленных материалах, похоже, вы сможете взаимодействовать с персонажами из сериала, такими как Долорес и доктор Роберт Форд.

Если вы испытываете желание быть одним из первых, кто будет играть в эту игру, то можете предварительно зарегистрироваться на сайте westworldmobile.com. Это позволит вам «получить интересные стимулы при запуске».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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