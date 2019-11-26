Газета "Зеркало недели" закрывает печатную версию

Издание с 25-летней историей окончательно переходит в интернет.

Газета "Зеркало недели. Украина" закрывает печатную версию.

По данным издания The Page, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске ЗН. Последний номер газеты выйдет на Новый год. Подписку на печатную версию издание официально закрыло еще несколько месяцев назад.

Информацию о закрытии печатной версии подтвердила главный редактор Юлия Мостовая.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в самом «Зеркале недели»", - сказала она.

Онлайн-версия еженедельника выходит на сайте zn.ua.