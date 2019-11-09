Предложение Xerox о покупке не вызвало интереса у HP

Предложение Xerox о покупке не вызвало интереса у HP

Компания HP подтвердила в среду вечером появившиеся ранее слухи о намерении Xerox купить её активы.

HP признала, что между двумя компаниями продолжаются дискуссии по этому поводу, и что вчера она получила письмо с предложением от Xerox. Что кажется странным в этой конкретной сделке, так это то, что HP обладает гораздо большей рыночной капитализацией, составляющей около $29 млрд, в то время как у Xerox рыночная стоимость составляет чуть более $8 млрд. С другой стороны, у HP накопилось долгов на $20 млрд. Так что ситуация не такая уж однозначная.

Предложение Xerox о покупке не вызвало интереса у HP

Wikimedia Commons

Но, похоже, предложение Xerox не вызвало интереса у HP. «Как было отмечено на последнем совещании аналитиков HP Securities Analyst Meeting, мы безусловно уверены в нашей многолетней стратегии и нашей способности позиционировать компанию для дальнейшего успеха в развивающейся отрасли, особенно с учётом множества рычагов, доступных для создания ценности, — указано в опубликованном заявлении HP. — У нас есть опыт принятия мер в случае наличия лучшего плана дальнейших действия, и мы продолжим действовать обдуманно, дисциплинированно и с учётом интересов всех наших акционеров».

Вместе с тем HP недавно объявила о намеченном сокращении от 7000 до 9000 рабочих мест с целью снижения затрат на $1 млрд к 2020 году. Компания также в настоящее время пересматривает стоимость выпускаемых принтеров, пытаясь предотвратить конкуренцию со стороны сторонних поставщиков чернил и тонера.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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