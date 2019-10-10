"Укрспирт" направят на приватизацию

Министерство экономики намерено демонополизировать эту отрасль.

"Укрспирт" направят на приватизацию
Фото: ukrspirt.com

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства направит госпредприятие "Укрспирт" на приватизацию. Об этом на фейсбуке заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Начинаем двигаться по Укрспирту. Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений. Сегодня (9 октября) был назначен мой советник по вопросам Укрспирта Сергей Блескун. Укрспирт будем передавать на приватизацию. Демонополизировать отрасль. Над деталями концепции работаем", - отметил Милованов.

Напомним, в декабре 2018 года антимонопольный комитет оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

АМКУ выяснил, что "Укрспирт" устанавливал для покупателей разные цены на этиловый спирт без объективно оправданных причин. Цена не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химииНа Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химии
Минэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХКМинэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХК
Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУВо Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ
В Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хендаВ Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хенда
Руководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом новогоРуководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом нового
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХКМинэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХК
Киев начал малую приватизацию на Prozorro.ПродажиКиев начал малую приватизацию на Prozorro.Продажи
ЕБРР поможет ФГИ начать "большую" приватизациюЕБРР поможет ФГИ начать "большую" приватизацию
Стали известны претенденты на приватизацию "Центрэнерго"
Украина начала малую приватизацию через интернетУкраина начала малую приватизацию через интернет
Приватизацию "Укррудпрома" обжаловали в Конституционном судеПриватизацию "Укррудпрома" обжаловали в Конституционном суде
ФГИ выставит "Сумыхимпром" на приватизацию за 249 млн гривенФГИ выставит "Сумыхимпром" на приватизацию за 249 млн гривен
В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривенВ Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривен
"Укртелеком" хотят отправить на новую приватизацию"Укртелеком" хотят отправить на новую приватизацию
Фонд госимущества анонсировал большую приватизациюФонд госимущества анонсировал большую приватизацию
Последние новости
Подгружаем последние новости