"Нафтогаз" занялся импортом дизтоплива

Группа решила активно развивать направление трейдинга.

"Нафтогаз" занялся импортом дизтоплива
Фото: UA Energy

"Нафтогаз Украины" впервые импортировал из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. Раньше группа ввозила их только для переработки на собственных мощностях.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны", – заявил руководитель дивизиона "Нефть" Николай Гавриленко.

Группа "Нафтогаз" производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. Собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Напомним, что с 1 августа на импорт дизтоплива из РоSSии трубопроводным транспортом применяется специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. Это привело к резкому сокращению падению импорта дизтоплива в два раза по сравнению с предыдущими месяцами. С 1 октября пошлина повысится до 4%.

По данным профильного издания enkorr, поставки ДТ из РоSSии в 2018 года обеспечили 40% украинского рынка дизельного топлива - 2,597 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%. Около 90% роSSийского дизельного топлива шло в Украину по трубопроводу, который связывают с Виктором Медведчуком.

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