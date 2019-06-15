"Укртранснафта" за сутки обнаружила три врезки в нефтепроводы

Компания "Укртранснафта" за сутки обнаружила и ликвидировала три незаконные врезки в нефтепроводы.

Об этом говорится в фейсбуке предприятия.

14 июня на законсервированном участке нефтепровода "Кременчуг - Херсон" нашли два отверстия диаметром 3-4 мм.

В этот же день было обнаружено повреждение второй очереди нефтепровода "Броды - государственная граница" (часть магистрального нефтепровода "Дружба"). Неизвестные лица встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли.

Еще одну врезку в "Дружбу" со встроенным штуцером, краном с вентилем и шлангом нашли в ночь на 15 июня примерно в 50 км от первой.

Напомним, в декабре 2018 года на Закарпатье из-за незаконной врезки в "Дружбу" произошел крупный разлив нефти.