Кинотеатр "Киев" закрыли на инвентаризацию

Сеансы на 7 июня отменены, но в ближайшее время кинотеатр продолжит свою работу.

Кинотеатр "Киев" закрыли на инвентаризацию
Фото: ГолосUA

Сегодня, 7 июня, в кинотеатре "Киев" Департамент коммунальной собственности города и балансодержатель кинотеатра - КП "Киевкинофильм" начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы избежать незаконных уничтожений или повреждений имущества.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева".

"В течение апреля-мая 2019 бывший арендодатель ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев» незаконно препятствовал доступу здание кинотеатра «Киев» комиссии в составе работников КП «Киевкинофильм» и Департамента коммунальной собственности. Киева для обследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за охрану памятника архитектурного местного значения, а также за деятельность кинотеатра отвечает балансодержатель - КП "Киевкинофильм". Поэтому, по факту недопуска составлены соответствующие акты от 24.04.2019 г. и от 17.05.2019 г.

Те, кто купил билеты на сегодняшние сеансы, могут их вернуть. В ближайшее время кинотеатр продолжит свою работу в обычном режиме.

Напомним, конкурс на аренду столичного кинотеатра "Киев" состоялся 15 апреля 2019 года.

В течении 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев"", директором которого являлась Вилия Бондаренко. За последние годы в кинотеатре провели капитальный ремонт помещений, оборудовали его мебелью и техникой за счет арендаторов.

В начале 2019 года стало известно, что прошлому арендатору кинотеатра не продлили строк аренды.

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд.

В мае КГГА подписала договор с компанией "Синема Центр" об аренде помещений кинотеатра "Киев".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кабмин введет предельные цены на электроэнергиюКабмин введет предельные цены на электроэнергию
Немецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на ДонбассеНемецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на Донбассе
В Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривенВ Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривен
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в КиевеБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
Харьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимостиХарьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимости
Блок рекламы


Похожие новости
Кинотеатр "Киев" сдали в аренду "Синема Центру"Кинотеатр "Киев" сдали в аренду "Синема Центру"
Конкурс на нового арендатора кинотеатра "Киев" приостановленКонкурс на нового арендатора кинотеатра "Киев" приостановлен
На аренду кинотеатра "Киев" претендуют пять компаний, – КГГАНа аренду кинотеатра "Киев" претендуют пять компаний, – КГГА
В КГГА опровергли информацию о закрытии кинотеатра "Киев"В КГГА опровергли информацию о закрытии кинотеатра "Киев"
Бывший штаб Партии регионов снова станет кинотеатромБывший штаб Партии регионов снова станет кинотеатром
На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"
Кинотеатрам разрешили показывать фильмы 18+ без временных ограниченийКинотеатрам разрешили показывать фильмы 18+ без временных ограничений
В Киеве закрывается еще один кинотеатр - "Украина"В Киеве закрывается еще один кинотеатр - "Украина"
Столичный кинотеатр "Кинопанорама" прекращает свою работуСтоличный кинотеатр "Кинопанорама" прекращает свою работу
В Киеве закрыли супермаркет "Магелан" из-за штурма титушекВ Киеве закрыли супермаркет "Магелан" из-за штурма титушек
Последние новости
Подгружаем последние новости