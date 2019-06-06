На "Азовстали" навсегда выводят из эксплуатации доменную печь №5
Вывод агрегата позволит снизить выбросы в Мариуполе.
На металлургическом комбинате "Азовсталь" группы "Метинвест" 5 июня приступили к полной остановке доменной печи №5.
Агрегат выводят из эксплуатации навсегда, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".
"Плановая остановка ДП №5 проводится экологически чистым способом. Данный технологический процесс включает в себя выдувку печи с опусканием слоя шихты и выходом воздуха и пара через трубопроводы", - сообщили в пресс-службе.
В "Метинвесте" отметили, что вместе с выводом из эксплуатации ДП №5 снизятся выбросы, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.
"Персоналу, закрепленному за данным агрегатом, будет предложено перейти как на вакансии в доменном цехе, так и на имеющиеся вакансии в других подразделениях комбината с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка в период обучения", - говорится в релизе.
"Метинвест" модернизирует доменное производство в Мариуполе в рамках Технологической стратегии - 2030.
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Финансы
05.06.2019 22:42