Украинец пытался вывезти в Польшу 12 кг янтаря в топливном баке автомобиля

Инцидент произошел в пенкте пропуска "Рава-Русская".

Украинец пытался вывезти в Польшу 12 кг янтаря в топливном баке автомобиля
янтарь
Фото: dpsu.gov.ua

На границе с Польшей украинские пограничники обнаружили автомобиль, водитель которого спрятал в топливном баке более 12 кг янтаря.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Около 6:00 в пункт пропуска "Рава-Русская" (Львовская область) на выезд из Украины прибыл автомобиль "Фольксваген". Для пересечения границы водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет запрещенных предметов. Однако, во время совместного с представителями таможни осмотра пограничники Львовского отряда обнаружили в транспортном средстве камни необработанного янтаря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "солнечный камень" мужчина скрывал в переделанном баке своего автомобиля.

Фото: dpsu.gov.ua

Всего пограничники изъяли из тайника более 12 кг янтаря.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в апреле на пропускном пункте "Краковец" пограничники Мостицкого отряда в одной из машин, пересекавших границу, обнаружили почти 25 кг необработанного янтаря разного размера.


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