Дочернее предприятие китайской CNBM обратилось к президенту Зеленскому за защитой от рейдерства

Компания рассчитывает на активное участие Президента в данном разбирательстве.

Дочернее предприятие китайской CNBM обратилось к президенту Зеленскому за защитой от рейдерства

«Восход Солар» - дочерняя компания Китайской Национальной Группы Корпораций по строительным материалам - просит президента Украины защитить их от рейдерства. Об этом компания сообщает в своем открытом письме на имя президента. Так, компания просит Главу государства о помощи в защите их активов от рейдеров, а именно – солнечной электростанции мощностью в 53 МВт в Николаевской области, "Українські новини".

Представители китайской компании утверждают, что на их активы незаконно претендует Павел Фукс – украинский предприниматель, который известен в СМИ скупкой долгов предприятий по всей Украине. Они также сообщают, что бизнесмен Фукс, имея связи в украинских судах и силовых органах в виде Генеральной Прокуратуры и СБУ, влияет на прозрачность судебных разбирательств между китайской ООО «Восход Солар» и ООО «ФК Веста», которую СМИ связывают с олигархом Фуксом.

Китайский инвестор сообщает Президенту Украины, что своими решениями Глава Прокуратуры Юрий Луценко и один из руководителей СБУ – Генерал-полковник Демчина назначили десятки следователей и прокуроров для обслуживания частных интересов ООО «ФК Веста», предпринимая незаконные попытки остановить работу предприятия.

Параллельно с этими действиями, согласно тексту открытого письма, Юго-Западный хозяйственный апелляционный суд практически без рассмотрения отклонил апелляцию «Восход Солар», а после – вынес выгодное Фуксу решение, проведя в зале для совещаний менее двух минут что, по их мнению, говорит о заранее подготовленном тексте и явном признаке коррупции.

Вывод, сделанный одним из крупнейших инвесторов в Украине, оказался неутешительным – как считает китайская сторона, судебная реформа под управлением Грановского-Порошенко оказалась неэффективной, а судебные и силовые органы продолжают обслуживать интересы отдельных лиц, что может оказать огромное влияние на инвестиционную привлекательность государства Украина. Также они рассчитывают на активное участие Президента в данном разбирательстве.

Для справки: CNBM - государственная китайская корпорация, которая в списке журнала Forbes Fortune 500 заняла 243 место с годовым доходом более чем $31,71 млрд. Владеет 10-ью солнечными электростанциями в Украине, общей мощностью в 267 МВт.


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