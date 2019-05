WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем

Китайский производитель электроники Huawei заявляет, что относится с уважением к правам на интеллектуальную собственность, но, как пишет ресурс The Wall Street Journal (WSJ), конкуренты и некоторые из бывших сотрудников утверждают, что компания делает всё возможное, чтобы похитить коммерческие тайны.

WSJ напомнил о летнем вечере в 2004 году в Чикаго, когда в выставочном зале, где только что завершилась технологическая конференция Supercomm, был задержан охранником посетитель средних лет во время фотографирования печатных плат внутри оборудования стоимостью на миллионы долларов. У него были изъяты карты памяти с фотографиями, записная книжка с диаграммами и данными, принадлежащие AT&T Corp., и список из шести компаний, включая Fujitsu Network Communications Inc. и Nortel Networks Corp.

Человек представился сотрудникам конференции как Чжу Ибинь (Zhu Yibin), инженер. На его бейдже было написано Weihua, но по словам посетителя, произошла путаница, и имя его работодателя — Huawei Technologies Co.

Чжу Ибинь не был похож на Джеймса Бонда, выглядел сбитым с толку, говорил, что это был его первый визит в США , и он не был знаком с правилами Supercomm, запрещающими фотографировать. Хотя потом стало понятно, что это всего лишь маска, и он понимал, что делает.

С тех пор Huawei превратилась из малоизвестного посредника в технологического лидера Китая, крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, лидера в разработке сетей следующего поколения 5G. Компания, в которой работает 188 000 человек в более чем 170 странах, продаёт больше смартфонов, чем Apple , предоставляет услуги облачных вычислений, производит микрочипы и прокладывает подводные интернет-кабели.

Вместе с тем ход рассмотрения более десятка дел в федеральных судах США и многочисленные показания американских должностных лиц, бывших сотрудников, конкурентов и партнёров говорят о том, что корпоративная культура Huawei не предусматривает грани между конкурентоспособными достижениями и этически сомнительными методами, которые для этого использовались.

Обвинители Huawei говорят о большом круге «интересов» Huawei : цели предполагаемых краж варьировались от секретов давних коллег по цеху, включая Cisco Technology Inc. и T-Mobile US Inc., до песни «A Casual Encounter» композитора Пола Чивера (Paul Cheever) из Сиэтла, которая была предустановлена в поставляемых компанией смартфонах и планшетах.

Сейчас Вашингтон наращивает давление на Huawei , ссылаясь на риски для национальной безопасности. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп заявил, что спор по Huawei можно было бы урегулировать в рамках торгового соглашения между двумя странами.