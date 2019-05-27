WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем

WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем

Китайский производитель электроники Huawei заявляет, что относится с уважением к правам на интеллектуальную собственность, но, как пишет ресурс The Wall Street Journal (WSJ), конкуренты и некоторые из бывших сотрудников утверждают, что компания делает всё возможное, чтобы похитить коммерческие тайны.

WSJ напомнил о летнем вечере в 2004 году в Чикаго, когда в выставочном зале, где только что завершилась технологическая конференция Supercomm, был задержан охранником посетитель средних лет во время фотографирования печатных плат внутри оборудования стоимостью на миллионы долларов. У него были изъяты карты памяти с фотографиями, записная книжка с диаграммами и данными, принадлежащие AT&T Corp., и список из шести компаний, включая Fujitsu Network Communications Inc. и Nortel Networks Corp.

Человек представился сотрудникам конференции как Чжу Ибинь (Zhu Yibin), инженер. На его бейдже было написано Weihua, но по словам посетителя, произошла путаница, и имя его работодателя — Huawei Technologies Co.

Чжу Ибинь не был похож на Джеймса Бонда, выглядел сбитым с толку, говорил, что это был его первый визит в США, и он не был знаком с правилами Supercomm, запрещающими фотографировать. Хотя потом стало понятно, что это всего лишь маска, и он понимал, что делает.

WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем

С тех пор Huawei превратилась из малоизвестного посредника в технологического лидера Китая, крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, лидера в разработке сетей следующего поколения 5G. Компания, в которой работает 188 000 человек в более чем 170 странах, продаёт больше смартфонов, чем Apple, предоставляет услуги облачных вычислений, производит микрочипы и прокладывает подводные интернет-кабели.

Вместе с тем ход рассмотрения более десятка дел в федеральных судах США и многочисленные показания американских должностных лиц, бывших сотрудников, конкурентов и партнёров говорят о том, что корпоративная культура Huawei не предусматривает грани между конкурентоспособными достижениями и этически сомнительными методами, которые для этого использовались.

Обвинители Huawei говорят о большом круге «интересов» Huawei: цели предполагаемых краж варьировались от секретов давних коллег по цеху, включая Cisco Technology Inc. и T-Mobile US Inc., до песни «A Casual Encounter» композитора Пола Чивера (Paul Cheever) из Сиэтла, которая была предустановлена в поставляемых компанией смартфонах и планшетах.

Сейчас Вашингтон наращивает давление на Huawei, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп заявил, что спор по Huawei можно было бы урегулировать в рамках торгового соглашения между двумя странами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажемWSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем
Кабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нетКабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нет
Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследованиеПродажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование
В Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупцииВ Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупции
WeWork готовит IPO с оценкой $47 млрд. У инвесторов есть опасение: это не IT-компанияWeWork готовит IPO с оценкой $47 млрд. У инвесторов есть опасение: это не IT-компания
Блок рекламы


Похожие новости
После запрета США Huawei ищет финансирование в размере $1 млрдПосле запрета США Huawei ищет финансирование в размере $1 млрд
Huawei инвестирует 35 млн евро в «открытую лабораторию» OpenLab в ПарижеHuawei инвестирует 35 млн евро в «открытую лабораторию» OpenLab в Париже
Huawei будет оспаривать новые санкции СШАHuawei будет оспаривать новые санкции США
США запретили американским компаниям использовать оборудование Huawei
НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Huawei заработала более $100 миллиардов за 2018 годHuawei заработала более $100 миллиардов за 2018 год
Huawei предъявлено 23 обвинения в СШАHuawei предъявлено 23 обвинения в США
Huawei подозревают в краже коммерческих секретов в СШАHuawei подозревают в краже коммерческих секретов в США
LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против QualcommLG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
Последние новости
Подгружаем последние новости