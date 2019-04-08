Нацполиция объявила в розыск владельца "Агроинвестгруп" и его сына

Суд разрешил задержать Николая и Виталия Кучеренко с целью привода.

Нацполиция объявила в розыск владельца "Агроинвестгруп" и его сына
Элеватор (архивное фото)
Фото: www.dyvys.in

Национальная полиция объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгруп" Николая Кучеренко и его сына Виталия.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства внутренних дел.

Согласно розыскному учету, суд разрешил задержать Николая и Виталия Кучеренко с целью привода.

Фото: wanted.mvs.gov.ua
Фото: wanted.mvs.gov.ua

Обоих подозревают в присвоении и растрате чужого имущества. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Группа компаний "Агроинвестгруп» прекратила рассчитываться с кредиторами, а владельцы и руководство предприятий, входящих в ее состав, - скрываются. Игроки рынка предполагают, что компания на грани банкротства, сообщает Latifundist.

По предварительным оценкам, долги оцениваются в $ 70 млн.

Напомним, в начале февраля Нацполиция начала расследование по факту хищения зерна у Аграрного фонда должностными лицами "Агроинвестгрупп". Охранники холдинга не допустили сотрудников Аграрного фонда на шесть элеваторов "Агроинвестгрупп", с которой фонд подписал договор на хранение пшеницы, кукурузы, и подсолнечника. Ущерб от действий сотрудников агрохолдинга оценивается в $100-120 млн.

13 феврале года Хозсуд Одесской области арестовал счета "Агроинвестгрупп" и "Ист Оилс Украина" по долгу перед ТАСкомбанком на $2 млн.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, "Агроинвестгрупп" основана в 2008 году и в настоящее время является одним из крупнейших агрохолдингов на юге Украины. Компания обрабатывает более 30 тыс. га земли в Одесской области. В ее структуру входят больше 20 элеваторов.


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