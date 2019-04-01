Moody's: позиция Дании способна задержать "Северный поток-2"

Задержка играет на руку Украине в газовых переговорах.

?Moody's: позиция Дании способна задержать "Северный поток-2"
Трубы, поставленные для строительства "Северного потока 2", Котка, Финляндия
Фото: Financial Tribune

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о задержке строительства газопровода "Северный поток-2" из-за позиции Дании.

Об этом говорится в обзоре Moody's, опубликованном 1 апреля.

Датское энергетическое агентство на прошлой неделе попросило компанию Nord Stream 2 AG подготовить экологическую оценку альтернативного варианта прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне.

"Запрос, который DEA обосновывает желанием найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходный трафик, имеет негативное влияние на кредитный рейтинг "Газпрома", поскольку он чреват срывом запланированных сроков строительства Nord Stream 2, запланированных на декабрь 2019 года", - говорится в обзоре Moody's.

В соответствии с национальным законодательством Дании, заявка на получение разрешения на подводный трубопровод должна включать оценку воздействия на окружающую среду, подготовка которой может занять несколько месяцев. У DEA нет крайнего срока для рассмотрения заявки, а на публичные слушания допускается не менее восьми недель. В целом рассмотрение заявки на новый маршрут может занять несколько месяцев, сообщило агентство.

Еще три-четыре месяца потребуется на прокладку труб, которую в РоSSии изначально планировали на второй квартал 2019 года.

Дания осталась единственной страной, которая не разрешила строительство газопровода в своих территориальных водах. Строительство одобрили РоSSия, Швеция, Финляндия и Германия.

Отсрочка строительства датского участка может ослабить переговорные позиции "Газпрома" по новому транзитному контракту с Украиной.

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РоSSии с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.


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