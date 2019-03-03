На трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 млн грн
Правоохранители изъяли 136 тысяч пачек табачных изделий.
В Одесской области на трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 миллиона гривен. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"На автодороге Киев-Одесса задержала автомобиль украинской регистрации "ДАФ". Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 136 тысяч пачек сигарет белорусского производства ", - говорится в сообщении.
Согласно предварительной оценке, стоимость сигарет составляет около 4 миллионов гривен. Контрабанду передали сотрудникам прокуратуры.
Продолжаются мероприятия по установлению путей попадания сигарет на территорию Украины, отметили в ведомстве.
Напомним, в ноябре в 15 милях от Одессы потерпел бедствие украинский буксир "Параллель". Как выяснилось, он тянул в сторону Болгарии баржу с грузом - 5 млн контрабандных пачек сигарет.
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02.03.2019 07:42