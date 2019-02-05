Гендиректору оборонного завода "Маяк" предъявили подозрение

Топ-менеджера обвинили в невыплате зарплат.

?Гендиректору оборонного завода "Маяк" предъявили подозрение
Фото: mayak.com.ua

Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении главе правления - гендиректору столичного завода "Маяк" по ч.1 ст.175 Уголовного кодекса. Его обвиняют в безосновательной невыплате зарплаты.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал зарплату 380 сотрудникам предприятия. Задолженность составила 11,2 млн гривен.

В это же время глава предприятия осуществлял другие платежи, пускал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь другим компаниям.

Директором завода "Маяк", который принадлежит государственному концерну "Укроборонпром", является Владимир Гаврилов. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении стрелкового оружия и его компонентов, артиллерийского оружия, ремонта и модернизации военной техники, а также производстве аппаратуры речевого оповещения при аварийных ситуациях военных, гражданских самолетов и вертолетов.

Здесь, в частности, изготавливают миномет "Молот".


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