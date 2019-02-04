СБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службы
За эту сумму иностранец планировал вернуть конфискованные 160 коробок сигарет стоимостью почти 2 млн гривен.
В Волынской области сотрудники Службы безопасности задержали иностранца при даче 26 тыс. евро взятки сотруднику регионального подразделения спецслужбы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Оперативники СБУ установили, что гражданин соседней страны, который незаконно переправлял сигареты с территории нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы 26 тысяч евро", - говорится в сообщении.
За эту сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробок сигарет стоимостью почти 2 млн гривен.
Сразу после получения предложения взятки сотрудник спецслужбы сообщил об этом руководству.
Правоохранители задержали злоумышленника при попытке передать деньги. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, ранее СБУ задержала правоохранителя, закрывавшего уголовные дела за взятки.
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