СБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службы

За эту сумму иностранец планировал вернуть конфискованные 160 коробок сигарет стоимостью почти 2 млн гривен.

СБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службы
Фото: ssu.gov.ua

В Волынской области сотрудники Службы безопасности задержали иностранца при даче 26 тыс. евро взятки сотруднику регионального подразделения спецслужбы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что гражданин соседней страны, который незаконно переправлял сигареты с территории нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы 26 тысяч евро", - говорится в сообщении.

За эту сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробок сигарет стоимостью почти 2 млн гривен.

Сразу после получения предложения взятки сотрудник спецслужбы сообщил об этом руководству.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке передать деньги. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее СБУ задержала правоохранителя, закрывавшего уголовные дела за взятки.


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