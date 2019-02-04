СБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службы

За эту сумму иностранец планировал вернуть конфискованные 160 коробок сигарет стоимостью почти 2 млн гривен.

В Волынской области сотрудники Службы безопасности задержали иностранца при даче 26 тыс. евро взятки сотруднику регионального подразделения спецслужбы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Оперативники СБУ установили, что гражданин соседней страны, который незаконно переправлял сигареты с территории нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы 26 тысяч евро", - говорится в сообщении.

За эту сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробок сигарет стоимостью почти 2 млн гривен.

Сразу после получения предложения взятки сотрудник спецслужбы сообщил об этом руководству.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке передать деньги. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственно-оперативные действия.