НКРЭКУ решила проверить облгазы Фирташа

Скандал с ложными платежками может обойтись компаниям в 850 тысяч гривен.

НКРЭКУ решила проверить облгазы Фирташа
Фото: urist.in.ua

Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) попросила Государственную регуляторную службу о согласовании внеплановых проверок 20 облгазов.

В письме НКРЭКУ, которое обнародовала председатель комиссии Оксана Кривенко, говорится, что облгазы начисляют бытовым потребителям дополнительные объемы природного газа.

"При этом НКРЭКУ запретила при осуществлении учета природного газа, использованного бытовыми потребителями, приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов", - говорится в заявлении.

Проверки предстоят Винницагазу, Волыньгазу, Днепрогазу, Днепропетровскгазу, Житомиргазу, Закарпатгазу, Запорожгазу, Ивано-Франковскгазу, Киевоблгазу, Криворожгазу, Львовгазу, Николаевгазу, Ровногазу, Сумыгазу, Тисменицагазу, Харьковгазу, Харьковгоргазу, Хмельницкгазу, Черновцыгазу и Черниговгазу.

Нарушителям грозит штраф в размере до 850 тысяч гривен.

Фото: facebook.com/Ok.Kryvenko
Фото: facebook.com/Ok.Kryvenko

Напомним, скандал с фейковыми платежками начался в декабре 2018 года. Пресс-служба Нафтогаза сообщила, что большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами.

Их причиной газсбыты указали "приведение объема газа к эталонным условиям измерения", якобы по требованию "Нафтогаза".

Сделали это облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал "вжарить" газсбыты "по первое число" за ложные платежки.


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