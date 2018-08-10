Телеком операторов лишат лицензий
Министерство экономического развития им торговли предлагает отменить лицензирование еще двух видов деятельности в Украине.
Об этом сообщает
В частности, отменить выдачу лицензий чиновники предлагают:
Для компаний, занимающихся промысловым выловом рыбы за пределами юрисдикции Украины; Для телеком операторов.
Для последних лицензирование предлагают заменить подачей уведомления о начале деятельности в сфере телекоммуникаций. Получив такую бумагу, Нацкомсвязи должна будет в пятидневный срок внести информацию в реестр. В теории, на этом бюрократическая возня должна закончиться.
Исключение сделают только для тех компаний, которые захотят использовать радиочастотный и номерной ресурс (сотовые операторы и т.д.). Им придется получать отдельное разрешение или лицензию на их использование. Как именно будет называться документ – предстоит определить Нацкомсвязи в шестимесячный срок.
Эксперты телеком рынка, впрочем, отнеслись к инициативам Минэкономразвития спокойно. И говорят, что погоды на рынке оно не сделает.
«Кому станет немного легче в финансовом плане – так это мобильным операторам. Сейчас они вынуждены получать и оплачивать сразу две лицензии: на предоставление телекомуслуг и использование радиочастотного ресурса. Это значимые деньги. В остальном же проект лишь устраняет коллизии между законом «О лицензировании» и законом «О телекоммуникациях», — пояснил UBR.ua глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.
Следует отметить, что совсем без контроля телеком операторов не оставят. Те из них, кто начнет работать, не подав письмо-уведомление регулятору, будут наказаны штрафом от 500 до 1000 НДМГ (8,5 – 17 тыс. грн.). Сумма малозначительная для крупных операторов, но весьма болезненная для мелких интернет-провайдеров.
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