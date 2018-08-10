НБУ повторно откажет белорусам в покупке Сбербанке

"Это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его развитии".

Национальный банк считает, что белорусский Паритетбанк не соответствует требованиям для покупки украинского Сбербанка.

"Мы уже один раз отказали заявителю, поскольку он не соответствовал нашим требованиям… Там был целый ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля Паритетбанка и Сбербанка, это одно из несоответствий", - сказала первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Рожкова добавила, что вообще не видит, кто бы мог купить Сбербанк.

"Для международных институтов покупка затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов я не видела таких, которые были бы в состоянии содержать такое финучреждение. Ведь это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его дальнейшем развитии. А для этого необходим и опыт, и капитал, и возможность этот капитал при необходимости внести. В общем, есть много "но", - объяснила собеседник агентства.

Напомним, ПАО "Сбербанк" - крупнейший из банков с роSSийским капиталом в Украине.

Сбербанк РоSSии хочет продать его из-за введенных СНБО санкций, но уже три попытки россиян избавиться от украинской "дочки" завершились неудачно.

Весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын роSSийского миллиардера Михаила Гуцериева (компании "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского Norvik Banka. Сделка не была одобрена Нацбанком.

Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским. Бизнесмен, являющийся ныне резидентом Монако, достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка, но был вынужден в конце января 2018 года выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

В марте 2018 года Национальный банк Украины отказал Паритетбанку в покупке ПАО "Сбербанк" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины, но в июне белорусы подали повторную заявку.