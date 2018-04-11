Приватизацию "Укррудпрома" обжаловали в Конституционном суде

54 нардепа добиваются оснований для масштабной реприватизации.

54 депутата Верховной Рады подали в Конституционный Суд представление с просьбой признать неконституционным закон о приватизации предприятий "Укррудпрома".

Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, государственная акционерная компания "Укррудпром" владела крупными пакетами акций добывающих железную руду горно-обогатительных комбинатов (ГОК). В 2004 году активы компании были окончательно приватизированы крупнейшими игроками рынка украинской металлургии.

По некоторым данным, между финансово-промышленными группами, которые потом участвовали в приватизации "Укррудпрома", были заключены многоступенчатые приватизационные договоры. В них зафиксировано, кто и что должен приватизировать, поскольку возможности скупить все предприятия не было ни у одной ФПГ.

В результате в 2004 году компании Рината Ахметова купили по 50%+1 акция Центрального и Северного ГОКов за 106 млн гривен и 207,6 млн гривен соответственно. Группа «Приват» – 25,78% акций Южного ГОКа за 60 млн гривен и 25,1% акций ГОК «Сухая Балка» за 18,13 млн гривен; плюс 93% акций Криворожского железорудного комбината за 689,5 млн гривен в пользу Виктора Пинчука. А Вадим Новинский размыл госпакет в 50%+1 акция Ингулецкого ГОКа путем дополнительной эмиссии акций, и выкупил оставшиеся 37,5% за 162,9 млн гривен.

В марте 2015 года Игорь Коломойский на заседании комиссии ВР по приватизации заявил о нарушениях при приватизации предприятий "Укррудпрома" и потребовал реприватизации этих активов. Однако этого ему добиться в конечном итоге не удалось.