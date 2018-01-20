Гонтарева: Коломойский понял, что со мной связываться плохо

Гонтарева_Коломойский

По мнению Гонтаревой судебные разбирательства с бывшими владельцами Приватбанка закончатся успешно для Украины.

«Я думаю, он (Коломойский) прекрасно понимал, что со мной связываться плохо», — ответила глава Национального банка Валерия Гонтарева на вопрос о том, пытался ли бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский выйти с ней на связь. По мнению Гонтаревой, недавний отчет компании Kroll о махинациях в банке стал свидетельством правдивости предыдущих заявлений НБУ по этому вопросу.

«Они подтвердили все то, что Национальный банк говорил ранее. Национальный банк — не полиция и не прокуратура. Национальный банк готовит отчеты, где говорит том, что есть недостаточность капитала. Первый раз, когда я говорила публично об этой проблеме, в банке была недостаточность 146 млрд гривен. После национализации (аудиторско-консалтинговая компания) EY показал еще 38 млрд гривен. Вы понимаете, о каких суммах мы говорим?! Национальный банк может говорить, что кредитный портфель в плохом состоянии, что в капитале есть дыра, что активы были выведены. А вот forensic audit может подтвердить сколько, куда, когда и сколько», — добавила она.

Гонтарева уверена, что судебные разбирательства с бывшими владельцами Приватбанка закончатся успешно для страны.

«Лондонский суд уже начал рассмотрение, результаты расследования Kroll готовы. Все идет по плану», — добавила она.

Гонтарева также допустила, что последние расследования в прессе относительно ее бывшей компании — ICU, могут быть спланированы Коломойским.

«Текст, в котором упомянуто 500 названий непонятных компаний и имен, с легкостью был использован для манипуляций на знакомом украинскому рынку названии брокерской компании ICU. Понятно, что это спланированная акция для дискредитации не только Гонтаревой. Кем спланированная? Сказать сложно. Предполагаю, что тем, кем вы сказали», — добавила она.


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