Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Предыдущий глава госкомпании уволился после нескольких странных инцидентов.
Правительство назначило исполняющей обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Ирину Марченко.
Об этом говорится в распоряжении правительства №9 от 11 января.
Кабмин согласовал ее назначение на должность по предложению Министерства аграрной политики и продовольствия.
Ирина Марченко с 2007 по 2017 год работала в яичном холдинге "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка, причем в последние четыре год была генеральным директором этой компании.
ГПЗКУ уже долгое время руководят менеджеры в статусе исполняющего обязанности. Последним был Дмитрий Гавриш. Он проработал на должности четыре месяца и уволился 10 января
В середине декабря заместитель директора департамента ГПЗКУ нашел на своей машине растяжку. За месяц до этого мужчина с молотком напал на заместителя главы правления ГПЗКУ Олега Швеца.
ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.
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