ЗАЗ уже два месяца не получает роSSийские машинокомплекты, - СМИ

В электронных СМИ появилась информация, что ЗАЗ уже два месяца не получает роSSийские машинокомплекты от АвтоВАЗа, из которых выпускает легковые автомобили группы Renault. Представители АвтоВАЗа опровергают эту информацию.

О прекращении поставок машинокомплектов на Запорожский автомобильный завод рассказали в сообществе Avtograd news в одной из социальных сетей. При этом утверждалось, что отгрузка машинокомплектов для автосборочных предприятий в Узбекистане и Казахстане продолжается.

Называлась даже возможные причины остановки поставок – выбраны квоты на 2021 год и политика.

Пресс-служба АвтоВАЗа опровергла эту информацию. Она назвала слухами информацию о прекращении поставок машинокомплектов в Украину.

Напомним, в начале 2020 года Украина запретила импорт машин роSSийского производства. 23 декабря 2021 года этот запрет продлили еще на один год. АвтоВАЗ обходит запрет путем поставок не автомобилей, а машинокомплектов для них.

Также в Запорожье роSSийские машинокомплекты поставляет Kia. ЗАЗ из них делает седаны Kia Rio и хэтчбеки Kia Rio X.

Ранее стало известно, что ЗАЗ к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.