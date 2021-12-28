ЗАЗ уже два месяца не получает роSSийские машинокомплекты, - СМИ

В электронных СМИ появилась информация, что ЗАЗ уже два месяца не получает роSSийские машинокомплекты от АвтоВАЗа, из которых выпускает легковые автомобили группы Renault. Представители АвтоВАЗа опровергают эту информацию.

ЗАЗ уже два месяца не получает роSSийские машинокомплекты, - СМИ

О прекращении поставок машинокомплектов на Запорожский автомобильный завод рассказали в сообществе Avtograd news в одной из социальных сетей. При этом утверждалось, что отгрузка машинокомплектов для автосборочных предприятий в Узбекистане и Казахстане продолжается.

Называлась даже возможные причины остановки поставок – выбраны квоты на 2021 год и политика.

Пресс-служба АвтоВАЗа опровергла эту информацию. Она назвала слухами информацию о прекращении поставок машинокомплектов в Украину.

Напомним, в начале 2020 года Украина запретила импорт машин роSSийского производства. 23 декабря 2021 года этот запрет продлили еще на один год. АвтоВАЗ обходит запрет путем поставок не автомобилей, а машинокомплектов для них.

Также в Запорожье роSSийские машинокомплекты поставляет Kia. ЗАЗ из них делает седаны Kia Rio и хэтчбеки Kia Rio X.

Ранее стало известно, что ЗАЗ к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"
В Украину доставили большую партию новых автомобилейВ Украину доставили большую партию новых автомобилей
Украинская полиция потратит миллионы гривен на роSSийские автомобили
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская полиция потратит миллионы гривен на роSSийские автомобили
16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове был арестован на два месяца16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове был арестован на два месяца
Укрзализныця, уже второй раз в течение месяца, заявила о повышении тарифовУкрзализныця, уже второй раз в течение месяца, заявила о повышении тарифов
На границе с Венгрией из-за ремонта моста на два месяца ограничат движение транспортаНа границе с Венгрией из-за ремонта моста на два месяца ограничат движение транспорта
Скоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяцаСкоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяца
На полное восстановление производства автомобильных полупроводников Renesas после пожара уйдут четыре месяцаНа полное восстановление производства автомобильных полупроводников Renesas после пожара уйдут четыре месяца
За два “карантинных” месяца инспекторы по парковке в Киеве эвакуировали более 8,5 тысяч автомобилей (видео)За два “карантинных” месяца инспекторы по парковке в Киеве эвакуировали более 8,5 тысяч автомобилей (видео)
Автобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяцаАвтобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяца
Аэропорт "Львов" обслужил миллион пассажиров на полтора месяца раньше, чем в 2018 годуАэропорт "Львов" обслужил миллион пассажиров на полтора месяца раньше, чем в 2018 году
Водителя, совершившего смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве, арестовали на два месяцаВодителя, совершившего смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве, арестовали на два месяца
Последние новости
Подгружаем последние новости