ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)
Еще двое 17-летних пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Об этом говорится в справке ГСЧС.
Авария произошла около 01:00 на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района.
Автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с деревом.
В результате погибли 4 человека, в том числе два 15-летних подростка.
Кроме того, пострадали два 13-летних ребенка. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Обновление 12:11. Полицейские предварительно установили, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Великая Александровка. Об этом сообщили в областной полиции Херсонщины.
Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя в возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с.Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП.
Еще двое 17-летних пассажиров (жители пгт Великая Александровка), доставлены в Великоалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.
Событие квалифицируется по ч. 3 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, на трассе Киев - Одесса произошло столкновение двух грузовиков, в результате которого начался пожар. В результате аварии один из водителей погиб.