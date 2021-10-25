ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)

Еще двое 17-летних пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В воскресенье, 24 октября, в Херсонской области произошло смертельное ДТП

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Авария произошла около 01:00 на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района.

Автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с деревом.

В результате погибли 4 человека, в том числе два 15-летних подростка.

Кроме того, пострадали два 13-летних ребенка. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Обновление 12:11. Полицейские предварительно установили, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Великая Александровка. Об этом сообщили в областной полиции Херсонщины.

Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя в возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с.Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП.

Еще двое 17-летних пассажиров (жители пгт Великая Александровка), доставлены в Великоалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

Событие квалифицируется по ч. 3 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official