"Украинские вертолеты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары

Четыре вертолета авиакомпании «Украинские вертолеты» прибыли в Турцию 5 августа.

"Украинские вертолеты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары
Фото: AA Photo

В ночь с 10 на 11 августа экипажи авиакомпании «Украинские вертолеты» продолжили операции по пожаротушению лесных пожаров в Турции. В результате проведенной работы были полностью ликвидированы пожары в районе Дерекьой, что в 15 км от курортного Бодрума, на юго-западе страны. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Украинские вертолеты».

«Силами только четырех вертолетов авиакомпании в ночь с 10 на 11 августа были ликвидированы лесные пожары в районе населенного пункта Дерекьой провинции Мугла. Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся из Эгейского моря», - сообщили в авиакомпании «Украинские вертолеты».

Контроль за полетами осуществляла специальная группа от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Другие вертолеты, кроме украинских, в этой операции не были задействованы. Пожары были полностью ликвидированы.

Как известно, четыре вертолета авиакомпании «Украинские вертолеты» прибыли в Турцию 5 августа, приобщившись к инициативе президента Украины оказать помощь в тушении пожаров, и базируются в аэропорту города Ыспарта. Для выполнения задач по пожаротушению возле Бодрума вчера был осуществлен 1,5-часовой перелет, после чего на рассвете экипажи вернулись в Ыспарту. Операции по пожаротушению ночью в условиях горной местности проводятся в Европе впервые.

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