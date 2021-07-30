Авиакомпания "Украинские вертолеты" обратилась к ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары

Авиакомпания "Украинские вертолеты" обратилась в Офис президента с предложением помочь Турции тушить лесные пожары.

В обращении говорится, в частности, о готовности привлечь к тушению масштабных пожаров в Турции на безвозмездной основе четыре многоцелевых модернизированных вертолетов Ми-8 с экипажами, способными работать днем и ночью в любую погоду для поиска и непосредственного тушения пожаров.

«Частное акционерное общество "Авиакомпания "Украинские вертолеты" впервые среди авиакомпаний европейских стран внедрила новый вид специализированных операций по пожаротушению ночью в горных условиях и получила соответствующий сертификат Государственной авиационной службы Украины. Наши вертолеты-трансформеры уже много лет выполняют самые сложные задачи в миротворческих миссиях ООН и гуманитарных операциях. Среди других уникальных особенностей модернизированных вертолетов компании - возможность тушения пожаров не только днем, но и ночью, не только на равнинах, но и в горах, куда не может добраться другая техника. Это возможно благодаря новейшему оборудованию и высокопрофессиональным и опытным бригадам пилотов и спасателей», - говорится в обращении подписанном главой правления - генеральным директором авиакомпании Владимиром Ткаченко.

Авиакомпания предлагает привлечь к гуманитарной миссии три вертолета в конфигурации для пожаротушения и один вертолет в конфигурации как для пожаротушения, так и для аэромедицинской, реанимационной эвакуации с проведением медицинских мероприятий на борту вертолета, для оказания помощи пострадавшим, в том числе, ожоговым.

Вертолеты и экипажи готовы к выполнению перелета в Турцию.