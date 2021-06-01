РоSSия решила увеличить количество полетов в Беларусь

Кроме этого, с 10 июня будет возобновлено ежедневное железнодорожное сообщение с Беларусью по двум маршрутам.

РоSSия решила увеличить количество полетов в Беларусь
Фото: airlife-club.com

РоSSия увеличивает количество авиарейсов в Беларусь, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию с 10 июня, возобновляются полеты Москва-Мюнхен.

Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб РоSSии по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"Оперштаб решил увеличить с 10 июня количество авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва-Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе. Кроме этого, с 10 июня будет возобновлено ежедневное железнодорожное сообщение с Беларусью по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва, увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва-Минск", - говорится в сообщении.

Детали: Кроме того, оперштаб принял решение увеличить с 10 июня на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афины на два в неделю.

На один рейс в неделю увеличивается авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку), Арменией (Москва-Ереван), Катаром (Москва-Доха), Узбекистаном (Москва-Ташкент) и Таджикистаном (Москва-Душанбе).

До семи рейсов с 10 июня будет осуществляться в Египет по маршруту Москва-Каир и в Сербию (Москва-Белград). Кроме того, возобновляются полеты по маршруту Москва - Мюнхен (Германия). Ранее были восстановлены полеты в Берлин.

В оперштабе также сообщили, что принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В целом РоSSия возобновила авиасообщение с 34 странами.

Авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом приостановлено по 1 июня включительно, с Танзанией и Турцией - по 21 июня. С 10 июня количество открытых для полетов стран увеличится еще на семь.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевымНовый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым
Украина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпанииУкраина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпании
Испания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеровИспания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеров
Киевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машинуКиевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машину
В Украине полиция остановила роскошный суперкар FerrariВ Украине полиция остановила роскошный суперкар Ferrari
Блок рекламы


Похожие новости
В США выдали рекомендации относительно полетов над БеларусьюВ США выдали рекомендации относительно полетов над Беларусью
Украинцы в мае забронировали наибольшее количество авиабилетов за год. Какие страны в топеУкраинцы в мае забронировали наибольшее количество авиабилетов за год. Какие страны в топе
РоSSия начала блокировать рейсы европейских авиакомпаний в обход БеларусиРоSSия начала блокировать рейсы европейских авиакомпаний в обход Беларуси
Еще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в МинскеЕще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске
Аэропорт Киев потеряет 10% пассажиропотока после запрета на полеты в БеларусьАэропорт Киев потеряет 10% пассажиропотока после запрета на полеты в Беларусь
Великобритания обязала свои авиакомпании облетать БеларусьВеликобритания обязала свои авиакомпании облетать Беларусь
Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)
В Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифрыВ Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифры
МАУ продлила отмену полетов в Израиль. Какие рейсы отмененыМАУ продлила отмену полетов в Израиль. Какие рейсы отменены
Кабмин увеличил количество документов для переоформления автомобиляКабмин увеличил количество документов для переоформления автомобиля
Последние новости
Подгружаем последние новости