В Тернополе построят новую объездную дорогу с двухуровневой развязкой

Эта трасса станет частью самой длинной в Украине международной дороги М-30, которая соединяет Львовскую и Луганскую области.

В Тернополе построят новую объездную дорогу с двухуровневой развязкой

По программе Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» на объездной дороге Тернополя - Гаевском путепроводе - строят новую современную двухуровневую дорожную развязку. Также планируется масштабная реконструкция самой объездной дороги. Эта трасса станет частью самой длинной в Украине международной дороги М-30, которая соединяет Львовскую и Луганскую области и имеет общую протяженность около 1400 км. Об этом сообщила Тернопольская ОГА.

Из государственного бюджета были выделены средства на строительство огромной транспортной развязки рядом с Гаевским мостом. Первый уровень путепровода будет служить для пропуска транспорта через объездную дорогу. В то же время нижняя дорога двухуровневой развязки будет соединять ул. Гаевого и с. Великие Гаи.

Новая дорога соединит международные автомобильные трассы М-12 на участке Тернополь - Хмельницкий и М-19 на участке Тернополь - Дубно и позволит освободить город от транзитного транспорта, что существенно улучшит экологическую ситуацию и безопасность движения в г. Тернополь.

Первая очередь Северной объездной Тернополя будет иметь протяженность 8,6 км. Пропускная способность дороги составит 40 тысяч автомобилей в сутки.

Новая объездная дорога Тернополя будет иметь 4 полосы движения и разделительную полосу шириной не менее 13 м, что в будущем позволит расширить ее до 6 полос движения при увеличении интенсивности движения.

В дальнейшем Северная объездная дорога будет продлена от дороги М-19 до дороги М-09 на участке Тернополь - Львов.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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