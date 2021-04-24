В Одессе пытались растаможить американский танковый тягач

В Одессе таможенники конфисковали американский танковый тягач, который пытались незаконно ввезти в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни.

В Одессе пытались растаможить американский танковый тягач

Тягач для танка Abrams в декларации про ввоз на таможенную территорию Украины значился как б/у седельный американский тягач якобы гражданского предназначения.

Однако, таможенники выяснили, что это транспортное средство предназначено для скоростного перемещения американского основного танка Abrams. В дальнейшем эксперты подтвердили, что это действительно товар военного назначения.

В результате тягач стоимостью 1,2 млн гривен изъяли за нарушение таможенных правил (недостоверное декларирование). Составлен протокол о нарушении таможенного законодательства.

В сообщении таможни отмечается, что в I квартале 2021 года в Украину пытались 86 раз незаконно ввезти оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, спецсредств.

Ранее сообщалось, что в Украину с нарушением таможенных правил незаконно ввезли около 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США.


Максимов Віталій, Тудей

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