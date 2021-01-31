Таллинн хочет возобновить расследование гибели парома "Эстония", затонувшего 26 лет назад

Швеция обещает внести изменения в законодательство, которые позволили бы подробнее изучить корпус корабля, который лежит на дне Балтийского моря.

Таллинн хочет возобновить расследование гибели парома "Эстония", затонувшего 26 лет назад
Фото: wikipedia.org

Эстонские власти после смены правительства в стране намерены возобновить расследование гибели парома "Эстония", затонувшего 26 лет назад.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Новое эстонское правительство полно решимости продвигать расследование катастрофы "Эстонии", - заявила премьер-министр страны Кайя Каллас после разговора со шведским коллегой Стефаном Левен.

Она приветствовала намерение власти Швеции внести изменения в действующее законодательство, которые позволили бы подробнее изучить корпус корабля, который лежит на дне Балтийского моря. Дело в том, что по шведским законам обломки судна вместе с телами погибших считаются местом захоронения и исследовать их нельзя.

Изменение закона позволит комиссии, в которую входят представители трех стран, попробовать найти ответ на вопрос о природе огромной дыры, которая появилась в носовой части судна.

Напомним, гибель парома "Эстония", на борту которого находилось почти тысяча человек - 803 пассажира и 186 членов команды, произошла 28 сентября 1994 года. Судно затонуло у южного побережья Финляндии. Эта авария, в которой погибли 852 человека, считается самой серьезной корабельной катастрофой в Европе после Второй мировой войны.

Согласно выводам международной комиссии, в которую входили по три представителя от трех стран, опубликованных по результатам первичного расследования, гибель судна была вызвана повреждением запорного устройства носового визора. В результате на автомобильную палубу в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной воды, которые и отправили паром на дно.

При этом существует множество самых разнообразных конспирологических версий. В то же время выжившие, а также родственники погибших уже давно требуют возобновления расследования. Требования нового расследования усилились после выхода в сентябре 2020 года документального сериала Discovery Networks "Находка, которая меняет все". Его авторы в ходе подводных съемок обнаружили четырехметровую пробоину в корпусе судна, о существовании которой раньше не знали.

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