У берегов Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере

В результате инцидента пострадавших нет.

У берегов Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере
Фото: ISNA

В порту Джидда Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере под сингапурским флагом.

Про это сообщает ВВС.

В результате инцидента пострадавших нет.

Во время взрыва танкер BW Rhine разгружался в порту Джидда. Причиной взрыва называют неизвестный "внешний источник".

"Возможно, что часть нефти вылилась из суда, но это не подтверждено, и приборы теперь показывают, что уровень масла на борту находится на том же уровне, что и до инцидента", - заявили владельцы танкера.

Напомним, 24 октября в Керченском проливе произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов", шедшем под роSSийским флагом. На танкере, следовавшем из Керчи в Ростов-на-Дону, произошел пожар.

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