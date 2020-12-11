Минобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУ

Минобороны Украины завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 с государственным предприятием "Антонов".

Про это сообщает пресс-служба Минобороны.

"Минобороны Украины завершает заключение контракта о закупке трех самолетов АН-178. Кабинет министров разрешил авансировать указанное соглашение", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что закупленные АН-178 должны заменить самолеты АН-26.

Напомним, в июне "Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" по результатам проверки предприятия.

В июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский утверждал, что государственному предприятию "Антонов" надо предлагать конкурентоспособные проекты, чтобы заинтересовать потенциальных партнеров. Он добавил, что был бы счастлив, если бы на проекты "Антонова" обратили внимание Boeing или Airbus.