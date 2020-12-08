Суд запретил конфискацию имущества у автоугонщиков

Если злоумышленник незаконно завладел автомобилем без корыстного умысла, то тогда суд не имеет право конфисковать его имущество. К такому решению по делу № 5-365кс15 пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда.

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Несколько лет назад двое мужчин угнали автомобиль. Потом один из них его поджог и полностью уничтожил. Правоохранители задержали злоумышленников. Суд признал их виновными и приговорил каждого к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Апелляционный суд изменил приговор, освободив одного из злоумышленников от конфискации имущества. Дело в конечном итоге попало на рассмотрение судей Верховного Суда.

Кассационный суд пришел к выводу, что конфисковать имущество у автоугонщиков можно только если у них был корыстный мотив. Поэтому жалобу потерпевшего оставили без изменений, но освободили от конфискации имущества второго осужденного, который приговор не обжаловал.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2695, который разрешает полицейским во время профилактических мероприятий ночью и в выходные дни останавливать автомобили фактически без причины.